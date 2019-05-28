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28.05.2019
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Temiz bir dünya için yarışıyorlar

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çevre Haftası’yla birlikte yürütülen ve her yıl okullar arasında heyecanlı bir yarışa dönüşen Atık Pil Toplama Kampanyası renkli görüntülerle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği ve her yıl yeni bir rekorun kırıldığı ‘Atık Pil Toplama’ kampanyasında heyecan başladı. Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostlarının, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri 30 Mayıs akşamına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin giriş kapısında kurulan stanttaki kumbaralara atabileceği bildirildi. Toplanan atık piller, çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ve Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere 8 kategoride değerlendirilecek.

Tartımlar sonucunda en yüksek miktarda atık pil toplayanlar ödüllerini 12 Haziran’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek törenle alacak. Çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, masa tenisi masası ve seti, spor seti, satranç seti, akıllı tahta, yazıcı gibi ödüllerin sahibi olacak.

İklim değişikliğinin etkilerinin yaşandığı bu dönemlerde çevre ve doğanın korunmasına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Bu konuda yapabileceğimiz en önemli şey çocuklarımızı ve gençlerimizi duyarlı yetiştirmek. Atık pillerdeki ağır metaller doğaya gelişi güzel atıldığında kilometrelerce toprağı ve tonlarca suyu kirletebiliyor. Zaman içerisinde hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Çocuklarımız ve gençleriniz bu kadar destek vermeseydi bu çalışmayı yürütmeye devam edemezdik. O yüzden İzmir halkının duyarlılığı için tekrar teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza pilli aletlerin kullanılmadığı oyuncaklar alabiliriz biz büyükler olarak şarjlı aletler kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

Kampanyanın başlaması nedeniyle düzenlenen törene İZELMAN Anaokulları’nın minik öğrencileri de gösterileriyle renk kattı.

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