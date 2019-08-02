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03.08.2019
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Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında ihracat 16 milyar dolar oldu. İthalat ise 19 milyar 288 milyon dolar oldu. Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85’i aştığını belirtti.

Pekcan yaptığı açıklamada “Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu. Geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabi burada Ramazan Bayramı’nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

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