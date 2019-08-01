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01.08.2019
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Temmuz ayında 122 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı, 42’si tutuklandı

IŞİD’e yönelik operasyonlar kapsamında temmuz ayında 122 şüpheli gözaltına alındı, 42 kişi tutuklandı

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IŞİD’e yönelik operasyonlar kapsamında geçen ay başta İstanbul, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Batman, Kilis ve Tekirdağ olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin derlediği habere göre şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42’si tutuklandı. Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Kaynak:AA

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