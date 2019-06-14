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14.06.2019
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Temmuz zammı vergiye gidecek

birgun.net birgun.net

Genel Sağlık-İş Sendikası, kamu çalışanlarının temmuz ayında alacakları yüzde 5’lik zammın, vergi dilimi değişikliği nedeniyle daha cebe girmeden vergiyle geri alınacağına dikkat çekti.

Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, kamu çalışanlarının yılın başından itibaren elde ettikleri ‘gelir vergisi matrahına esas’ gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artıyor. Kamu çalışanlarının aylık ücretlerinden ocak ayında yüzde 15 oranında gelir vergisi kesilirken, ücret durumlarına göre yılın değişen aylarında bu oran yüzde 20’ye çıkıyor. Bazı kamu çalışanları yıl içinde yüzde 27 oranındaki dilime de giriyor.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, yazılı açıklamasında, siyasi iktidarın vergi tutarını düşük tutması nedeniyle kamu çalışanlarının haziran ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine gireceğini, dolayısıyla daha fazla vergi vereceğini ve ellerine geçen ücretin düşeceğini belirtti.

VERGİ DİLİMLERİ DÜZENLENMELİ

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeye göre, temmuz ayında kamu çalışanlarının yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alacağını hatırlatan Bacaksız, “Bu zam cebe girmeden artan vergiyle geri alınacak. Kamu çalışanlarının yarıdan fazlası sonbahar aylarında yüzde 27’lik vergi dilimine girecek, ücretler daha da eriyecek. Siyasi iktidar vergi yükünü kamu emekçilerinin omuzlarına yıkıyor. Sosyal devlet ilkesinin gereği yerine getirilmeli, vergi oranlarında artan oranlı tarifeden vazgeçilmeli, gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli, adil gelir dağılımı sağlanmalıdır” dedi.

Kamu sendikalarının toplu sözleşme görüşmesinin yakın zamanda başlayacağına da işaret eden Bacaksız, “Kriz nedeniyle her geçen gün daha da ağırlaşan koşullarda yaşam mücadelesi veren kamu çalışanları, yandaş sendikaların imzalayacağı ihanet sözleşmesini kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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