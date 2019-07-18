26.4 C
Istanbul
18.07.2019
Anasayfa DÜNYA Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’a kınama

Temsilciler Meclisi’nden Donald Trump’a kınama

ABD Temsilciler Meclisi, Twitter’da ırkçı sözler sarf ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump’ı kınayan bir karar aldı. Meclis’in 240 üyesi kınama lehine oy kullanırken, 187 üye karşı oy verdi

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

ABD’de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ı Twitter’da ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle bir kınama kararı oylamaya sunuldu.

Kınama kararına aralarında dört Cumhuriyetçinin de bulunduğu 240 üye onay verdi. Oylamada 187 üye de karşı oy kullandı.

Oy çokluğu ile kabul edilen, ancak hukuki bağlayıcılığı olmayan kararda, Trump’ın ırkçı ifadelerle yabancı kökenli ve başka ten rengindeki kişilere karşı nefreti meşru ve güçlü hale getirdiği belirtildi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili sözcüsü Nancy Pelosi de kararla ilgili yaptığı açıklamada “Beyaz Saray’dan gelen bu yorumlar utanç verici, iğrenç ve ırkçı” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir:  ABD, Meksika sınırına asker gönderecek

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Pelosi’nin konuşması sırasında Temsilciler Meclisi’nde tartışmalar yaşandı. Cumhuriyetçi milletvekili Doug Collins, Temsilciler Meclisi kurallarına uymadığı gerekçesiyle Pelosi’nin Trump’la ilgili ifadelerinin protokolden çıkarılmasını istedi. Bu istek nedeniyle yaşanan karmaşa oylamanın gecikmesine neden oldu. Cumhuriyetçilerin Meclis Grup Başkanı Kevin McCarthy de Trump’a yönelik ırkçılık suçlamalarını kabul etmediklerini söyledi.

‘BENDE IRKÇI KEMİK YOK’

Trump, geçen hafta isim vermeden Demokratların göçmen kökenli dört kadın milletvekilini hedef almış ve geldikleri ülkelere geri dönüp oradaki sorunlarla ilgilenmelerini istemişti. Trump’ın kastettiği Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley düzenledikleri ortak basın toplantısında Trump’ın sözlerini “ırkçı bir saldırı” diye kınamış, Başkanı, “Amerikalıları birbirine düşürmeye çalışmakla” suçlamıştı. Trump ise eleştirilere “Bedenimde tek bir ırkçı kemik yok” diye yanıt verdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,471AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye,...
Devamını Oku

Trump: Türkiye’ye yaptırım düşünmüyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılması sonrasında...
Devamını Oku

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi

birgun.net -
Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi....
Devamını Oku

Fatih Terim’in cezası onandı

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3...
Devamını Oku

Taksim’de tramvay kablosu koptu, seferler durduruldu

birgun.net -
Taksim-Tünel arası çalışan nostaljik tramvayın kablosu koptu.
Devamını Oku

‘İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu’

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) belediye iştiraklerinin genel müdürlerinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin...
Devamını Oku

‘Rusya’dan Su-35 alınıp alınmayacağına Erdoğan karar verecek’

birgun.net -
Türkiye'den askeri bir kaynak Rus yayını Sputnik'e açıklama yaparak, "Türkiye'nin Rusya'dan Su-35...
Devamını Oku

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’den ortak bildiri

birgun.net -
TBMM'de AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti "Doğu Akdeniz" için ortak bildiri...
Devamını Oku

Polis ve nüfus memurunun yurttaşları dolandırdığı ortaya çıktı

birgun.net -
Sahte banka linki göndererek 48 kişiyi 1 milyon 38 bin lira dolandırdıkları...
Devamını Oku

Saray Sözcüsü Kalın, Bolton ile görüştü

birgun.net -
Saray Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi