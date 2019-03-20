20.03.2019
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Temyiz mahkemesi sonuçlandı: Karadzic’e müebbet hapis cezası

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Srebrenitsa Katliamı’nın baş aktörü eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkında verilen 40 yıl cezanın üzerine açılan temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Srebrenitsa Katliamı’nın baş aktörü eski Sırp lider Radovan Karadzic’in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa’nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic’i müebbet hapse mahkum etti.

Konsey, Sırpların eski lideri Karadzic’i 1995’te Srebrenitsa’daki katliamın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı’nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

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