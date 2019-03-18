Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı görevinde geride bıraktığı 20 yılı ve yeniden seçilmesi durumunda yapacaklarını BirGün’e anlattı.

Ataç, Avrupa Birliği Akıllı Şehir Projeler İşbirliği Manifestosu’nun tarafı olduklarını anımsatarak “Yeni dönemde politikalarımızı bu doğrultuda oluşturmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

• Neden yeniden aday oldunuz?



Vatandaşlarımızın ilgisi yeniden aday olmamda etkili oldu. Belediye Başkanı’ndan çok bir ailenin ferdi gibiyim. Benim kapım 1999’dan beri hiç kapanmadı. Tepebaşı’na ilk DSP’den seçilmiştim 1999’da. 2007 genel seçimlerinde, Tepebaşı’nda CHP’nin oyu 34 bindi. 2011 yılında 1971’den beri üyesi olduğum CHP’ye geçtim, partinin oyu 66 bine çıktı. 2015’te ise 85 bine çıktı.

• Tepebaşı’ndaki çalışmalarınızın genele etkisi olarak yorumlayabilir miyiz bunu?



Kesinlikle. İnsanlar genel seçimde farklı, yerel seçimde farklı oy verebiliyor. Mesela, “Muttalip” diye bir mahallemiz var Tepebaşı’nda. Buradan CHP’ye 14-15 oy çıkarken benim dönemimde bu oy bine çıktı.

• Başkanlığınızın geride kalan dönemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



2009’dan bugüne birçok şey yaptık. Bir gün arkadaşlarıma, ‘Arkadaşlar haritaya açtığımız yerleri bir koyup neler yaptığımızı görelim’ dedim. Bir baktık ki 70 yeni yer açmışız. Bunların içinde çok büyük tesisler de var. Bir Yaşam Köyü’müz var örneğin. TOKİ inşaat yaparken belediyenin arsalarını kullandı ve bize 57 daire verdi oradan. Biz bu evleri alzheimer merkezi olarak kurgulamayı düşünmüştük 2004 öncesinde. Bu düşüncemizi hayata geçirdik. Yaşam Köyü projemizle yaşlıların, engellilerin ve alzheimerlıların yaşamını kolaylaştırıcı ve iyileştirici hizmetler sunuyoruz. Tesisin içerisinde kreş, Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi, Alzheimer Konuk Evi, Yaşam Köyü İlköğretim Okulu, Engelliler Montaj Atölyesi, Belde Evi, Fizyoterapi ve Sanat Atölyeleri hizmet veriyor.



En dikkat çekici işlerimizden bir tanesi de zihinsel engelli gençlerimiz için açtığımız montaj atölyesi. Gençler, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de yaşama dahil oluyor burada. Çocuklarımız, dört yılda yaklaşık3 milyon 800 bin adet montaj yaptılar. Türkiye’de bu projenin bir benzeri yok. Fabrikalar direkt bizden çocuk istemeye başladılar. İki kız, iki erkek çocuğumuzu elektrik kablosu montajı yapan bir firmaya gönderdik. Tabii adaptasyonlarıyla bir süre biz ilgilendik. Çocuklarımız orada çalışıp para kazanmaya başladı. Bir gün kızlarımız aileleriyle beraber buraya geldiler ellerinde paketlerle. Fabrika sahibi onları maaşa bağlamış, sigortalarını yapmış. Teşekkür için bana hediye alıp gelmişler. Tabii çok duygulandım.



Zihinsel yetersizliği bulanan bireylerin toplumla bütünleşmesini amaçladığımız Gökkuşağı Kafe projemiz Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Kafemizde 18 zihinsel engelli birey servis yapıyor. Bu kafede arkadaşlarımızın gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara da zemin hazırlanıyor. Belediyecilik anlayışımız zamanla çok farklı bir noktaya geldi. Avrupa Birliği projesi kapsamında yenilebilir enerjiyle 57 villanın olduğu Yaşam Köyü’nü akıllı şehir haline getirdik. Ve artık yaptığımız işlerde yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Mesela, “Yeşil Bina” sertifikasına sahip bir su sporları merkezimiz var, Türkiye’nin ilk altın sertifikalı kamu binası. Hâlâ bir ikincisi yok.



‘SANAT GALERİSİ GİBİ’



Tepebaşı’nda pişmiş topraktan yapılan 170 heykel var. Türkiye’nin neresinde pişmiş topraktan bu kadar heykel var? Birçoğunu burada, belediye binamızda sergiliyoruz. Tepebaşı Belediyesi sanat galerisi gibi.

• Yeniden başkan seçilmeniz durumunda Tepebaşı’nda neler değişecek?



İlklerin projelerini, kent kültürüne sahip çıkan, farklılıkları kucaklayan, kadın erkek ayırmadan birlikte üreten, her canlıyı kutsal sayan, çevreye ve yaşam hakkına saygı duyan ve mücadele ruhunu hiç bırakmayan bir belediyecilik vizyonu ile halka kazandırmaya devam edeceğiz. Zaten bugüne kadar 77 hizmet binası, 13 spor alanı, iki kapalı Pazar yeri, 400 noktada parklar ve yeşil alanlar ile insanımızın her noktada ulaşabildiği, hizmete ulaşabildiği bir belediye olduk. Bu rakamların tamamı yeni dönemde de farklı kategorilerde artmaya devam edecek. Yeni dönemde kentimize modern, çağdaş, şeffaf meydanlar kazandıracağız. Satılmışoğlu Mahallemize Ekolojik Köy ve Gençlik Çiftliği projemiz ile gençlerimizin doğa ile iç içe kamp hayatını deneyimleyebilecekleri alanlar oluşturacağız. Nemli Mahalle’mizde gelecek nesilleri önemseyen enerji üretim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kuracağımız güneş enerji santrali ile doğaya zarar vermeyen ve verimli güneş enerjisinin farklı alanlarda kullanımını sağlayacağız. Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımız da hız kazanacak ve tarım, hayvancılık ile uğraşan üreticilerimize emeklerinin kazanca dönüşmesinde destek olacağız. Mandıra Evi bu kapsamda hayata geçecek projelerimizden sadece biri. Özetle sağlıktan spora, eğitimden sosyal projelere, kültür-sanattan temiz enerjiye kadar birçok projeye daha imza atacağız. Bu projeler kentimizi geleceğe taşırken tamamının ortak noktası ise her zamanki gibi insanımıza dokunmaları olacak.

• Seçime ilişkin bir oy hedefiniz var mı?



Rakam konuşmak istemem ama son seçimlerin üzerinde bir oy alacağız gibi görünüyor. AKP’den ve MHP’den oy alamazsan seçilemezsin zaten. Buradaki MHP’li dostlarımız laik insanlardır. Bahçeli’nin ya da Erdoğan’ın lafıyla hareket etmezler. Bizi destekleyeceklerine inanıyorum.