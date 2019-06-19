Terapi köpekleri çocukların yoldaşı

Köpekle terapi, Türkiye’de pek bilinmese de dünyada oldukça yaygın. Özel eğitimden geçen köpekler, eğitimlerini uzmanlar eşliğinde başarıyla tamamladığı takdirde ‘terapi köpeği’ sertifikası almaya hak kazanıyor.

Her köpek, terapi köpeği olamıyor. Terapi köpeğinin uysal, zeki ve insanlarla iyi iletişim kurabilme özelliklerini taşıması gerekiyor. Bu köpekler, insanlara ruhsal, duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan yardım ediyor. Kemoterapi seanslarına dâhil edildiklerinde ise tedavinin daha kolay geçmesini sağlıyor. Terapi köpekleri, çocukların özgüvenleri ve kişisel becerilerinin artırmasının yanı sıra; otizmli çocuklarda mucizeler yaratıyor.

Okullarda ‘Köpekleri Keşfet’ dersi

Çocuk kitapları yazarı İrem Uşar, barınaktan sahiplendiği labrador cinsi Poka ve Luka adlı 2 terapi köpeğiyle özel okullarda ‘Köpekleri Keşfet’ dersi veriyor.

1 sene boyunca köpeklerinin eğitimini kendisi veren Uşar, kendi hazırladığı müfredatla çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladığını aktardı. Terapi köpeklerinin hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyeceğini kaydeden Uşar, ilk derslerde köpeklerden korkan çocukların sonrasında bu korkuyu yendiklerini söyledi.

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Uşar, gözlem ve deneylerle dersleri ilerttiğini söyleyerek, “Derslerde çocuklara steteskop verip Poka’nın kalbini bulmalarını istiyorum. Daha sonra Poka’ya biskivü gösterdiğim zaman heyecanlanıyor ve çocuklar kalp atışlarının hızlandığına şahit oluyorlar. Böylelikle hayvanların da kendileri gibi duygu sahibi olduklarını kavrıyorlar” dedi.

Özel çocuklarla köpekleri kavuşturmak amaçlanıyor

‘Çocuk ve Köpek Evi’ adlı bir projesinin olduğunu söyleyen Uşar, şu ifadelerde bulundu:

“Amacımız; çocukların terapi sertifikası almış son derece güvenli köpeklerle bir araya gelip bu canlıları yakından tanımaları ve özel çocuklu ailelerin barınaktan köpek sahiplenmeleri.

Sosyal medyadan otizmli çocukların aileleri ‘köpeğin çocuğun iletişim kanalını açabileceğini düşünüyorum, konuşmasına yarar sağlayacak olduğunu düşünüyorum dolayısıyla köpek sahiplenmek istiyorum’ diyerek bana ulaşıyorlar. Barınaktan sahiplenmelerine ön ayak oluyorum. Eğer köpek terapi köpeği olmaya uygun değilse terapi köpeği özelliklerine sahip bir köpek sahiplendiriyorum.”

Uşar, terapi köpeklerinin engelli çocuklara iyi geldiğini yaşadığı bir andan örnek vererek anlattı:

“5 yaşında otizmli bir çocuğumuzun ailesi, çocuklarının ayağının hiç yere basmadığını söyleyerek yanımızda geldi. Çocuk yere basmaktan korkuyor. Çocuğun yanımıza gelmesini teşvik etmek amacıyla Poka’yı çimlere çıkardım. Çocuk bizi izledikten sonra oynamak için yanımızda koşmaya başladı.” Önemli olanın aileye, çocuğa doğru köpeği kavuşturmak olduğunu ifade eden Uşar, “Yaşam boyu sürecek bir dostluk yaratmak istiyoruz. Herkese ulaşabilmek için ise kurum, kuruluşlarda destek bekliyoruz” diye konuştu.