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11.07.2019
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Tercihlerde çocuğa söz hakkı verilmeli

LGS tercihleri yarın sona eriyor. Uzmanlar tercih yaparken çocukları ve ebeveynleri uyarıyor: Olay sadece yüzdelik dilime ve puana dayalı değil. Çocuğun isteği, başarısı, yeteneği de göz önüne alınmalı. Çocuğun mutluluğu için ona söz hakkı verilmeli

DİLARA ŞİMŞEK DİLARA ŞİMŞEK

1 Temmuz’da başlayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri yarın sona eriyor. Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, henüz tercihte bulunmayanlar için son tarih yarın.

Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak, 29 Temmuz’da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, “İlk hafta ebeveynlerin ve çocukların okul ziyaretleri, uygun olan okulların tespiti, idare, öğretmen ve mezun olanlarla ilgili bir araştırma ve bilgi toplanma haftası olmalıydı. İkinci hafta ise tercihte bulunulması gerekirdi” dedi.

Gültekin, öğrencilerin teknik olarak nasıl doğru tercih yapacağını şöyle sıraladı:

  • Beş tercih yapma hakları var. İlk iki tercih kendi bulundukları yüzdelik dilimin biraz üstünde olan yani yüzdelik dilimlerinden daha küçük olan yerleri yazsınlar. Olur mu olmaz mı diye düşünmesinler. Kaybedeceğimiz bir şey yok.
  • Üçüncü tercih, bulundukları yüzdelik dilime eş değer olan bir okul olmalı.
  • Son iki tercih ise kendi yüzdelik sıramızdan daha büyük yani puan olarak daha küçük olan yerler olmalı.

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Okulların olanakları geniş düşünülmeli

Gültekin, okulların sosyal, kültürel, sanat, spor ve yabancı dil olanaklarına bakılarak tercih yapılması gerektiğini vurguladı. Olayın sadece yüzdelik dilime ve puana dayalı olmadığını söyleyen Gültekin, önemli olan çocuğun mutluluğu olduğunun altını çizdi.

Sadık Gültekin

Gültekin, ebeveynlerin tercih zamanı tutumlarının yanlış olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Çocuğa söz hakkı verilmeli. Sınavda matematik fende başarılı olabilir ama çocuğun bunlara ilgisi ve isteği yoksa bu eğitimleri veren okullarda mutlu olmayacak. Okul araştırırken ilk bakılan şey üniversite sınavındaki başarısı. Her şeyi ona endeksliyoruz. Çocuğun isteği başarısı, yeteneği göz ardı ediliyor.”

Okul uzaklığının çocuğun başarısına etki edeceğini ifade eden Gültekin konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Üniversite sınavına kadar çocuğun enerjisi yolda geçecekse başarının tarifi nerde kalıyor. Tercih zamanı geniş düşünülmeli.”

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