Terke mahkûm, umutla mükellef

DENİZ POYRAZ

New York, her zamanki renk karmaşası içinde parlak ve keskin. Yağmur, buluttan değil çatıların tepesinden dökülüyor yeryüzüne. Damlalar, ağaç yapraklarına değil, yangın çıkışlarına çarpıyor. Su, toprağı değil paslı klimaları yıkıyor. Ve gökyüzü binalarla tıka basa dolu. Dahası, dört yandan, hiç kimsenin doğru dürüst konuşmadığı kozmopolit bir İngilizce yükseliyor… 2016 PEN/Bellwether ödüllü Terk Edenler, kaotik bir kent atmosferiyle karşılıyor okurunu.

Çinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Amerikalı yazar Lisa Ko, ilk romanı Terk Edenler’i göçmenlik, aidiyet, köken ve aile mefhumları üzerine inşa ediyor. Metnin kurgusu, New York Times’ta yer alan gerçek bir göç hikâyesinden hareketle örülmüş. Yazar, görünenin ötesindeki hayatları en sade halleriyle resmederken, kalemini çağın sancıyan yarasında dolaştırmaktan sakınmıyor. Makro ölçekte yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik olayların, devletlerarası kriz ve bunalımların sıradan insanların küçük dünyasında nasıl büyük ve onulmaz tahribatlara sebep olduğuna şahitlik ediyoruz sayfaları çevirdikçe. Bir ana-oğul ilişkisi merkezinde gelişen, fakat durgun akan dereleriyle kocaman insanlık trajedisinin engin denizini besleyen bir anlatı oluşturuyor roman. İçine doğduğumuz her türden eşitsizliği adım başı imliyor Yazar Lisa Ko.

Her notada başka anlamlar

Deming’in annesi -yani yasadışı Çinli göçmen Polly- bir sabah güzellik salonundaki işine gider, bir daha geri dönmez. On bir yaşındaki Deming, cevaplanamayan sorularıyla şaşkın ve yalnız kalır. Sonunda iyi niyetli bir akademisyen çift tarafından evlat edinilir. İsmi değişir Deming’in, Daniel olur. Fakat adını değiştirmek, içindeki yoksunluğu sil baştan değiştirmez. Yeni yuvasında bambaşka bir güçle tanışır Deming: Müzik! Çaresizliğinden kaçmak için büyük bir açlıkla müziğin peşine düşer. Müzik, her notada bambaşka anlamlar keşfettiği bir dil haline gelir zamanla. La bemol’den do’ya, do diyez’e, dile bakışı da değişir Deming’in. Çince, tonlamalar arasında geçiş yapar gibi tatlı, Amerikan İngilizcesi uzun sol’ler gibi yumuşaktır mesela!

İnsanın şahsi öyküsü, gayri-iradi biçimde ve en baştan yazılır bazen. Fakat bazı gerçekler vardır ki önemsiz bir şey gibi hayat öykünüzden öylesine çıkarıp atamazsınız onları. Kalbe gömülen, sözü edilmeyen oğul, bir yalandan fazlasını teşkil eder örneğin. ‘Bir oğlun mu var?’ sorusu karşısında sözcükler korkunç, uzadıkça uzayan bir an’ın gövdesinde asılı kalmaya mahkûmdur. Fakat öte yandan, sırasını bekleyen çok fazla göçmenlik davası vardır, avukat tutmak bir lükstür; göçmenler bir hâkimin insafına kalmıştır ve mahkemeye ne zaman çıkabileceklerini, sonlarının ne olacağını, aylar süren esaretin ne zaman biteceğini bilememektedirler. Egemenin adaleti, sırta yüklenen örstür ezilene…

Gün gelir tırnaklar, yıllar boyunca söylenemeyen sözcüklere geçer: “Lise mezuniyetinde bulunması gereken kişi bendim…” Kabuk tutan yaralar tatlı tatlı kaşınır, okşandıkça kanamaya başlar. “Doğum gününde arayan, Noel’de evine döndüğün kişi ben olmalıydım.” Beyin, anıları başa sarar; her dinlenildiğinde acı veren bir plağı tekrar tekrar oynatan pikap gibi döndürüp durur hafızada. Geçmişin sesini somut biçimde duyumsatır insana. Dayatır hatta!

Terk Edenler’in hikâyesi, kişisel ile evrensel arasında bir yerde duruyor. Yazar Lisa Ko’nun etkileyici romanı, Rabia Elif Özcan’ın çevirisiyle, kitaplığımızda hüzünlü fakat umut dolu bir hatıra olarak yerini alıyor. Hem Özgürlük Heykeli’nin hem EmpireState’in koyu gölgesine inat, umutla parıldayan, geleceğin toplumuna mesaj niteliğinde güçlü, çok sesli bir hatıra… Keyifli okumalar.