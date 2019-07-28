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28.07.2019
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Termik santralı ayrı bela madeni ayrı!

birgun.net birgun.net
25 Temmuz günü Turgut Köyü Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Kazım Erol ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Çilsal ve İlknur Başer’in katılımıyla Hisarardı ve Hacıbayramlar köyünde halkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tuğçe Çınar

Kanser saçan Yatağan Termik Santralı’na kömür sağlamak için Bereket Enerji tarafından işletilen kömür ocağında yer üstü rezervleri tükendi. Yer altındaki kömür rezervlerini aramak ve çıkarmak için “ÇED gerekli değil” kararı alan şirkete karşı halkın tepkisi büyük.

Muğla’nın Yatağan İlçesi’ndeki Turgut köyü ve Hacıbayramlar Köyü yakınında planlanan yeraltı kömür işletmeciliği projesi için verilen “ÇED gerekli değil” kararına karşı Turgut köyü yurttaşlarının başlattığı hukuk arayışı sürüyor. 1 yıldır mücadele eden köylüler, termik santraldan da kömür madeninden de bıkmış durumda. Bölgedeki antik kentler de talan edilmiş durumda. Eski adı Lagina bugün ki adı Turgut olan köy yok olmak üzere.

Köy halkının avukatlığını yapan Mehmet Çilsal, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu proje Hacıbayramlar köyü yakınında bulunan kömür sahasında yeraltı işletmeciliğiydi. Bu projeye köylü valilik tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için dava açtı. Köylü davayı kazandı. Ancak bunun için temyize gittiler. Temyizden karar döndü. Danıştay bunun üzerine bilimsel rapora dayanarak karar verilmesini ve bölgenin su durumuna bakılmasını söyledi” ifadelerini kaydetti.

Antik bir kent olan, eski adı Lagina bugün ki adı Turgut olan köyün yok olmak üzere olduğunu ifade eden Çilsal, “Turgut köyü şu anda yok olmak üzere, her tarafı tahrip edilmiş. Yüzeyler çukurlarla dolu, kraterler oluşmuş ve yüzeylerde anormal gölcükler bulunuyor” dedi.

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‘Ömrü doldu ama çalıştırıyorlar’

Termik santralın dünya standartlarına göre metal ömrünün dolduğunu belirten Çilsal, sözlerini şöyle sonlandırdı, “Yatağan Termik Santralı 2014’de özelleştirildi. Devletin işletmesiydi, özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından 1 milyar 91 milyona Bereket Enerji’ye satıldı. Eski bir teknolojiye ait ve çok fazla yenileme olmadı. Şirketin maksimum enerji üretebilmesi için ekipmanları yenilemesi gerekiyordu. Şirket bunun için 150 milyon dolar bir finans ayırmıştı.

Termik santralda çalışanlardan duyduklarımıza göre böyle bir yenileme yapılmamış. Geçenlerde orada bulunan üniteler yıkıldı ve iki yurttaşımız hayatını kaybetti. Şirketin niyeti 15 yıl daha bu santralı çalıştırmak. Şirket şu ana kadar hâlâ açık işletme yöntemi ile kömür çıkarıyor. Şimdi bu açık işletme ile elinde olan kömür sahalarının açık işletmeye uygun olanı bitti” dedi.

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