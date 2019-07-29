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29.07.2019
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TESK başkanı müteahhitlere çattı: Bu fiyata ev satamazsınız

Nüfusun en yoksul yüzde 20'si için ev sahibi olmak ham hayal. Peki geliri 6 bin 545 TL ve üstü olan yüzde 20 için ev sahibi olmak mümkün mü? TESK Başkanı Palandöken "Bu fiyatlara ev sahibi olmak hayalden başka bir şey değil" dedi

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TÜİK’e göre Türkiye’de en yoksul yüzde 20’nin geliri 0 ile 2 bin 390 TL arasında değişirken en zengin yüzde 20’lik kesim 6 bin 545 TL’den daha fazla gelir elde ediyor. Bu gelir düzeyiyle en yoksul için ev sahibi olmak ham hayal. Ancak en zengin yüzde 20’lik kesim için de ev sahibi olabilmek neredeyse imkansız.

Aylık geliri 6 bin 545 lira olan ve böylece Türkiye’nin en zengin yüzde 20’sinin içine giren bir yurttaş her ay 2 bin TL tasarruf edebilirse toplam 150 ay sonunda 300 bin TL’lik bir varlığa sahip oluyor. Buna karşılık bu kişinin 300 bin liralık bir konut kredisi çekmesi halinde 120 ay boyunca ödeyeceği aylık taksit tutarı 5 bin liranın üzerinde.
Konut fiyatlarındaki yüksekliğe ilişkin bir açıklama da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi.

TESK Genel Başkanı Palandöken “Asgari ücretin 2 bin TL olduğu bir ülkede 2 milyona ev satmaya çalışmak çok normal değil” dedi.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelmesi için en çok inşaat sektörünün elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden TESKGenel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğinin bir göstergesidir. 750 bin liraya, 1 milyon liraya, 2 milyon liraya kadar halen ev satmaya çalışan firmalar var. Hatta bu firmalar fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü ifade ediyorlar. Ancak asgari ücretin 2 bin TL olduğu bir ülkede 2 milyona ev satmaya çalışmak çok normal değil” diye konuştu. Palandöken, son olarak şunları söyledi: “Haziran ayında satılan konut sayısının bir önceki aya göre yüzde 33,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 48.6 azalmasının temel sebebinin fiyatların çok yüksek olmasıdır. İnşaat sektörü elini taşın altına koymalı. Her zaman yüksek fiyat olmaz. Merkez Bankasının faizleri düşürmesi ile birlikte bankalar da konut kredi faiz oranlarını mutlaka zaman kaybetmeden aşağı çekecek ve sektöre katkı sağlamalıdır. Ancak bankaların tek başına faiz indirimi yeterli olmaz. Çünkü sektörün de fiyatlarını kontrol edip bu fiyatları aşağı çekmesi gerekiyor. ‘İnşaat sektöründe fiyatlar çok düştü’ deniyor ama hiç kimse fiyatların yanından dahi geçemiyor. Bu fiyatlara ev sahibi olmak hayalden başka bir şey değil.

  • Konu başlıkları:
  • tesk

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