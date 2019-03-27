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28.03.2019
Anasayfa EKONOMİ TESK'ten 'indirim tuzağı' uyarısı

TESK’ten ‘indirim tuzağı’ uyarısı

birgun.net birgun.net

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sadece belli başlı birkaç üründe yapılan indirimlerin afişlerde tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı” dedi.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, indirimlerin tamamen pazarlama stratejisinden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özellikle son zamanlarda yeni bir pazarlama tekniği haline getirilen sezon ortası indirimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Palandöken, “Hiçbir inandırıcılığı olmayan bu kampanyaların sadece ismi değişiyor. ‘Sezon ortası indirimi’ adı altında yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim yapmak inandırıcı değil. Bunlar firmaların pazarlama stratejisi” değerlendirmesinde bulundu.

“Kampanya öncesi fiyatlar kontrol edilmeli”

Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Özellikle AVM’lerdeki tekstil, kozmetik, teknolojik ürünler ile elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılarak, indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

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