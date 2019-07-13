Tesla batarya çalışmasına başladı

Oto Safari

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarında kullanılan bataryaları şirket çatısı üretmek için çalışmalara başladı. CNBC’nin haberine göre şirket, batarya çalışmaları için Kaliforniya’daki fabrikası yakınlarında gizli bir laboratuvar oluşturdu.

Elektrikli araç üretiminde tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan bataryalarını Panasonic ve Çinli üreticilerden alan şirket, otonom (sürücüsüz) teknolojilerinde kullanılan çiplerin üretimini de şirket içerisinde yapıyor. ABD’li üreticinin halihazırda işbirliği bulunan batarya üreticileri ile çalışmaya devam edeceği ve Şangay’da inşaatı süren fabrikada Model 3 araçlarının üretiminin başlamasıyla LG ile de tedarik anlaşması yapabileceği öne sürüldü.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın, söz konusu kararı, Steve Jobs yönetimindeyken Apple şirketinin, ürünlerinin bütün ana parçalarını şirket içinde üretmeye yönelik stratejisinden ilham aldığı belirtiliyor.