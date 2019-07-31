Kazdağları’nı katleden Kanadalı firmaya ’süper teşvik’

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kazdağları’nda altın arayan Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 865 milyon, 248 bin liralık yatırım teşvik belgesine tepki gösterdi. Ceylan, teşvik belgesinin ardında Saray’ın olduğunu ifade etti.

Özgür Ceylan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kanadalı firmanın yerli ortağının Teşvik Uygulama Bölgelerine göre 2. bölgede olan Çanakkale’de bulunmasına karşın, daha fazla muafiyeti bulunan 5. bölgeye tanınan muafiyeti aldığını bildirdi. Bilinen adıyla “Süper Teşvik” olan bu yetki verme sadece Cumhurbaşkanı’nda.

Özgür Ceylan, Teşvik belgesinin yatırıma verilmesi gerektiğini belirterek, “Ağaçlar katledilip, bölgenin tek su havzası ve toprak zehirlenirken ne tür bir yatırım var ki teşvikten söz edilebilir? Kanada firmasına bu teşviki verenin Saray olduğu ortadır. Böylesi bir teşvik neden verilmiştir?” Saray eliyle doğanın katli teşvik edilmektedir. Bu katliamın sponsoru Saraydır, Cumhurbaşkanı’dır. Kanadalılara yerli işbirlikçileri eliyle, 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği ve KDV istisnası sağlanmaktadır” diye konuştu.

Alamost Gold ile Saray arasındaki ilişkiyi ortaya koyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan öte yandan eşi ile birlikte su nöbetine devam ediyor. Ceylan, “Çanakkale için, ülkemiz için, Çocuklarımız ve geleceğimiz için bu nöbete devam edeceğim ve bu altın şirketinin saray ile olan ilişkisini takibi sürdüreceğim” diye konuştu.

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Kazdağları’ndaki talanın araştırılmasına dair Meclis’te verilen önerge talebinin de AKP ve MHP oyları ile reddedilmesini hatırlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Mecliste araştırma komisyonu kurulması için verdiğimiz önergenin gerekçesini açıklarken ‘Mülki İdare, Çanakkale’nin ve binlerce yıllık tarihî mirasıyla Kaz Dağlarının yok edilmesine çanak tuttu’ demiştik, eksik söylemişiz. Saray Kazdağları’nı Kanadalılara resmen peşkeş çekmektedir. Daha 1. Etabında katledilen 200 bin ağaç, yok olan doğal bitki örtüsü, Çanakkale’nin tek su havzası Atikhisar’ın ve toprağının siyanüre teslim edilmesi, sayısız hayvan türünün yaşam alanlarının elinden alınması bize kalandır. Birkaç yıl sonra altın bitip firmalar ayrıldığında Saray neyi teşvik edecek merak ediyorum” dedi.