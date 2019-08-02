TFF Başkanı Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports ile futbol kulüpleri arasında yaşanan ‘naklen yayın’ krizine ilişkin olarak açıklama yaptı. Liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Özdemir, en kısa sürede beIN Sports ile yapılan anlaşmanın şartlarının duyurulacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Fikret Orman ile birlikte açıklama yaptı.

beIN Sports ile yaşanan krize değinen Özdemir, “beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız. Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Özdemir, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

“14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği’yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda kulüplere ödeme yapılmasını sağlayacağız.”