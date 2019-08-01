TFF Süper Kupa’nın hakemi belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos’ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
TFF’den yapılan açıklamada; 2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
TFF Süper Kupa finalini, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği belirtilen açıklamada, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy’un yapacağı ifade edildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Arda Kardeşler olacağı duyuruldu.
Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın saat 20.45’te başlayacağı ifade edildi.