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22.05.2019
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TFF, UEFA Lisansı alan kulüpleri açıkladı

birgun.net birgun.net

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun yaptığı toplantıdaki incelemeler sonucunda 20 kulüp UEFA Lisansı’na başvururken, Spor Toto Süper Lig’den Akhisaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor,  Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor ile Spor Toto 1’inci Lig’den ise Giresunspor ve İstanbulspor, UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisansı’na başvuran 52 kulüpten ise Spor Toto 1’inci Lig’den Altınordu, TFF 2’nci Lig’den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu FK, lisans aldı.

Buna göre 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 kulüp ise Ulusal Lisans almaya kazandı.

ANTALYASPOR, AVRUPA’YA GİDEMEYECEK

UEFA Lisansı’na başvuran ekiplerden Antalyaspor, BB Erzurumspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ise lisans almaya uygun görülmedi. Antalyaspor, ligin son haftasındaki sonuçlara göre Avrupa Ligi’ne katılma şansı yakalarsa, mevcut karar değişmediği takdirde önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edemeyecek.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansı’na başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig’den Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş.,  Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1’inci Lig’den Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Spor Toto 1’inci Lig’den Altınordu A.Ş., TFF 2’nci Lig’den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 5 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2.Lig’den TFF 3.Lig’e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 26/3. maddesine göre herhangi bir yaptırımın uygulanmamasına karar vermiştir. Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.”

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