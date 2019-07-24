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24.07.2019
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TGS dokuzuncu toplu sözleşmesini Refinitiv ile imzaladı

birgun.net birgun.net

Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Refinitiv Enformasyon Limited Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile çalışanlar yüzde 32 ile yüzde 38 arasında zam aldı.

Üç aydır devam eden toplu sözleşme görüşmeleri önceki gün varılan anlaşma ile sona erdi. 20 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesine göre ücretlere birinci yıl için yüzde 32 ile yüzde 38 oranında değişen zam yapıldı. İkinci yıl enflasyona yüzde 2’lik refah payı eklenecek ve ayrıca performans zammı yapılacak.

İmzalanan sözleşme ile kazanılan ve koruma altına alınan kimi haklar şöyle: Aylık 817 TL’lik yemek yardımı, evlenen çalışanlara 1000 TL, çocuk doğumu için 1000 TL, yıllık 500 TL gözlük yardımı, yıllık 4000 TL spor yardımı, 2500 TL ölüm yardımı, şirkette 10 yılını dolduran çalışanlara iki adet beşibiryerde, sonraki her beş yılda bir adet beşibiryerde.

Ayrıca iş kanununun işyeri temsilcilerine tanıdığı güvenceler bu toplu iş sözleşmesi ile profesyonel olmayan sendika yöneticilerine, denetleme ve disiplin kurulu üyelerine de tanındı.

  • Konu başlıkları:
  • TGS

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