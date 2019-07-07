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08.07.2019
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TGS ve MLSA gazetecileri fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulunacak

birgun.net birgun.net

Türkiye Gazeteciler Sendikası, yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerinin çalışanlarını fişleyen SETA hakkında suç duyurusunda bulunacak. TGS, “Artık mahkemede görüşürüz” açıklaması yaptı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) de SETA hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

TGS’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “SETA hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Fişlenen meslektaşlarımızla birlikte. Artık mahkemede görüşürüz” denildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği de aynı şekilde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “MLSA, SETA Vakfı hakkında gazeteciliği kriminalize eden ve adeta bir iddianame gibi hazırlanmış olan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” raporunda gazetecileri fişlediği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak” denildi.

SETA’dan pişkin savunma: Bilimsel çalışma yaptık

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