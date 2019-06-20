23.4 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL TGS’den kan bağışı kampanyası

TGS’den kan bağışı kampanyası

birgun.net birgun.net

BERKAY SAĞOL

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), tüm şubeleriyle beraber eş zamanlı kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

TGS İzmir Şubesi Alsancak’ta bulunan Kızılay İzmir Şubesi’nde buluştu. Gazeteciler hem kan bağışı hem de kök hücre bağışında bulundu.

Kan bağışı sonrasında açıklama yapan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, “Kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Merkezi eş zamanlı Olarak İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır ve İzmir’de bir günlük kampanya düzenledi” dedi.

“BİNLERCE İNSANA UMUT OLACAK”

100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardığını belirten Üner, “Kamuoyunun gündemine minik Öykü Arin Yazıcı vesilesiyle gelen ve şu an 1700 civarında kişinin ilik nakli beklediği Türkiye’de ne yazık ki, bağışçı sayısı 275 binlerde. Bu alandaki dayanışmayı büyütmek için TGS İzmir Şubesi olarak bugün kök hücre bağışı gerçekleştiriyoruz. Köklerinde İyilik var olanların bu çağrımıza büyük destek vereceğine inanıyoruz. Binlerce İnsana umut olacak” şeklinde konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,713AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

TGS’den kan bağışı kampanyası

birgun.net -
BERKAY SAĞOLTürkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), tüm şubeleriyle...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Panoları işgal eden, 13 milyon lira ödenen şirketin yönetimi tanıdık çıktı:...
Devamını Oku

Uçuş seferlerine seçim etkisi: Doluluk oranı yüzde 90’a yaklaştı

birgun.net -
Türk Hava Yolları, 23 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde...
Devamını Oku

Kaos GL’den Dünya Mülteciler Günü açıklaması: Gökkuşağının sınırları yoktur

birgun.net -
2001 yılından beri her yıl 20 Haziran'da mültecilerin yaşadığı sorunları görünür kılmak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Biz hizmet etmek derdindeyiz onlar da ‘aman burayı kaybetmeyelim’ derdinde

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini iptaline yönelik...
Devamını Oku

CHP’li Özel’den anket uyarısı: Yalvarıyorum…

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde açıklanan...
Devamını Oku

Bir Yaz Gecesi Rüyası turnede

birgun.net -
Aleksandar Popovski’nin yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası tiyatro oyunu, Anadolu seyircisiyle buluşacak.
Devamını Oku

İSKİ’deki skandal mülakat soruları meclis gündeminde

birgun.net -
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İBB'ye bağlı İSKİ'nin 461 personel aldığı...
Devamını Oku

Alara Çayı üzerine 8 HES projesi var!

birgun.net -
Antalya'da, doğa harikası Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde, 3'üyle ilgili hukuki...
Devamını Oku

The Marmara Oteli’nin sahibine İBB’den milyonlarca liralık ihale

birgun.net -
İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın öncesi yaptığı görüşme ile ilgili...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi