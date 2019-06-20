TGS’den kan bağışı kampanyası

BERKAY SAĞOL

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), tüm şubeleriyle beraber eş zamanlı kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

TGS İzmir Şubesi Alsancak’ta bulunan Kızılay İzmir Şubesi’nde buluştu. Gazeteciler hem kan bağışı hem de kök hücre bağışında bulundu.

Kan bağışı sonrasında açıklama yapan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, “Kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Merkezi eş zamanlı Olarak İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır ve İzmir’de bir günlük kampanya düzenledi” dedi.

“BİNLERCE İNSANA UMUT OLACAK”

100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardığını belirten Üner, “Kamuoyunun gündemine minik Öykü Arin Yazıcı vesilesiyle gelen ve şu an 1700 civarında kişinin ilik nakli beklediği Türkiye’de ne yazık ki, bağışçı sayısı 275 binlerde. Bu alandaki dayanışmayı büyütmek için TGS İzmir Şubesi olarak bugün kök hücre bağışı gerçekleştiriyoruz. Köklerinde İyilik var olanların bu çağrımıza büyük destek vereceğine inanıyoruz. Binlerce İnsana umut olacak” şeklinde konuştu.