The Marmara Oteli’nin sahibine İBB’den milyonlarca liralık ihale

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın öncesi yaptığı görüşme ile ilgili güvenlik kayıtlarını servis eden The Marmara Oteli’nin sahibi olan Gürsel ailesinin İBB’den milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarıyla bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerinin medyada yer alması üzerine gözlerin çevrildiği Taksim The Marmara Otel sessizliğini koruyor.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre, The Marmara otellerinin sahibi İstanbul Turizm ve Otelcilik Anonim şirketi 110 milyon liraya sahip olan şirket Gürsel ailesine ait. 1984 yılında Kiska-Kom İnşaat’ın kurucusu Oğuz Gürsel tarafından satılan alınan The Marmara otellerinin sahibi olan şirketin şu anki hissedarları ise Oğuz Gürsel’in çocukları Sabahat Bike Gürsel, Enver Kağan Gürsel ve Hüsniye Ardıç Gürsel. Şirkette Yırcalı ailesinin de sembolik miktar da payı bulunuyor.

The Marmara otellerinin sahibi olan Gürsel ailesinin 1966 yılında temellerini attığı Kiska-Kom İnşaat’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği birçok projede imzası bulunuyor. İBB ve iştirakleri tarafından ihale edilen milyonlarca lira değerindeki yapım işi kazanan Kiska-Kom’un üstlendiği bazı projeler şöyle:

– Dolmabahçe- Dolapdere – Piyalepaşa – Kağıthane Tünelleri İnşaatı

– Bomonti – Dolmabahçe Tünelleri Elektromekanik İşleri

– Kâğıthane – Piyalepaşa Bomonti – Dolmabahçe Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşleri ve Eksik İmalatların Tamamlanması İnşaatı

– Kağıthane Tüneli Portal Bölgesinde Kavşak ve Yol Düzenleme İnşaatı

– Fulya – Levazım Arası Karayolu Tünel İnşaatı

– Üsküdar İlçesi Altunizade Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi

– Kadıköy Kurbağalı Dere Islahı İkmal İnşaatı ve Deniz Yapısı İnşaatı

– İSKİ Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı

– İSKİ Avrupa 1.Bölge Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı, Dere Islahı