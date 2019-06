İddia: The Marmara, otelleri önünde darp edilen kadınların görüntülerini adaletten saklamış!

Gazeteci İsmail Küçükkaya‘nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara tartışılmaya devam ederken, otelde yaşanan bir kadına şiddet iddiası gündeme geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, Reyhan (@reeeyozzz) isimli bir kullanıcı The Peak Hotel kafeteryasında şiddet gördüğünü ve The Marmara Hotels tarafından da bunun saklandığını söyledi.

Bir hukukçu olduğunu aktaran sosyal medya kullanıcısı, gördüğü şiddetin görüntülerinin The Marmara Hotels tarafından saklandığını iddia ederek, “Taksim The Peak Hotel kafeteryasında, nasıl vahşice ve dakikalarca şiddete maruz kaldığımızı ve bunun The Marmara tarafından nasıl adaletten gizlendiğini anlatacağım” diye yazdı.

“Kayıtları silmişler”

Arkadaşlarıyla beraber, The Peak Hotel sahibinden şiddet gördüklerini belirten Reyhan, olaydan sonra 2 ay iş göremez raporu aldığını belirtti.

“Şikâyetimiz kolluk tarafından 10 gün boyunca savcılığa ulaştırılmadı. Hem otel içinde hem de sokakta şiddet görmemize rağmen, onlarca güvenlik kamerası olan bir yerde olayın görüntülerine ulaşamadık. The Peak Hotel’in güvenlik kameraları tesadüfe bakın ki o gece arızalıymış” diyen Reyhan, “Olayı doğrudan gören The Marmara Pera’nın bize verdiği güvenlik kamerası görüntülerinde garip bir şekilde tam da darp edildiğim, tekmelendiğim 5 dakikalık bölümün görüntüleri silinmiş!” dedi.

Reyhan ayrıca, “Bugün başka bir güvenlik kamerası rezaletiyle gündeme gelen The Marmara otel insanların özel hayatını gazetelere servis ederken otelleri önünde darp edilen kadınların görüntülerini adaletten saklamış, yok etmiştir” derken, darp edildikten sonraki fotoğraflarını ve silinen güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı. Sosyal medya kullanıcısının söz konusu iddialarına ilişkin yayımladığı fotoğrafları şöyle: