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05.07.2019
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‘The Wolf of Wall Street’ filminin yapımcısı gözaltına alındı

The Wolf of Wall Street filminin yapımcısı Riza Aziz'in Malezya'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

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Birçok dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterilen “The Wolf of Wall Street” (Wall Street Kurdu) filminin yapımcısı Riza Aziz yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Riza Aziz’in üvey babası ve eski Malezya başbakanı Najib Razak tarafından kurulan bir yatırım fonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Malezya Yozlaşma Karşıtı Komisyonu (MACC) tarafından gözaltına alınan Aziz’in bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Aziz’in kurucularından olduğu ‘Red Granite Pictures’ Martin Scorsese’nin yönettiği ve Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı The Wolf of Wall Street filminin yapımcılığını üstlenmişti. Filmde ana karakter dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanıyordu.

MACC’ın Aziz’in kurucusu olduğu ‘Red Granite Picture’ı farklı kurumlardan “aklanmış para almak” ile suçlamaya hazırlandığı belirtildi.

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