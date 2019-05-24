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25.05.2019
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Theresa May istifasını duyurdu

İngiltere başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

birgun.net birgun.net

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamayla istifa edeceğini duyurdu.

Brexit sürecinde liderliği sorgulanan İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran’da resmen istifa edeceğini açıkladı.

Görevini “onurlu bir iş” olarak tanımlayan Theresa May, istifa konuşmasında “İkinci kadın başbakan oldum ama kesinlikle sonuncusu olmayacak” dedi.

May’in bugün iktidar partisinin kabinede görev almayan milletvekilleri ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra istifasını açıklayacağı duyurulmuştu.

İktidardaki Muhafazakâr Parti’nin yeni liderinin seçilmesi için de bir takvim açıklanacak.

May’in yerine seçilecek yeni lidere dek başbakanlık görevine devam edeceği aktarıldı.

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