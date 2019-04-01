Theresa May’in mirası

Patrıck Cockburn

Alman bir generalin söylediğine göre terfi etmeye çalışan askerler dört çeşide ayrılırmış: zeki ve tembel, zeki ve çalışkan, aptal ve tembel, ve son olarak aptal ve çalışkan.

Generalin söylediğine göre akıllı ve tembel olanların üst düzey komutalara atanmaları gerekiyormuş çünkü başkalarının işine karışmadan önemli kararlar alabilirlermiş. Akıllı ve çalışkan olanlar da yardımcıları olmalıymış. Aptal ve tembel olanlar ise cepheye yollanmalıymış. Fakat aptal ve çalışkan olanlar ordudan derhal uzaklaştırılmalıymış çünkü herkes için tehlike arz ediyorlarmış.



Kötü kararlar alıyor



Theresa May’in bu son kategoriye ait olduğuna şüphe yok çünkü başbakanlığı boyunca dar kafalılık ve inatçılıktan oluşan öyle bir kokteyl ortaya koydu ki daima kötü kararlar alıyor. Yaptığı hataların listesi burada sıralanamayacak kadar uzun fakat AB referandumunu İngiliz halkının kesin kararı gibi ele almak bunlardan biriydi. Halbuki referandum sonucunun başabaş olması, her iki tarafın dileklerinin dinlenmesi ve farklılıkların önüne geçilmesi gerektiği mesajını vermişti. Bunun yerine May başının dikine gitti, olayları okumayı reddetti. Madde 50’yi yürürlüğe koyarak ortada bir plan olmaksızın İngiltere’yi AB’den çıkarmaya koyuldu. Sanki parlamentoda çoğunluk elindeymiş gibi, muhalefete taviz verme zorunluluğu yokmuş gibi hareket etti. AB ile müzakere ederken de avantaj AB’de değil de kendindeymiş gibi davrandı. Anlaşmasız çıkış senaryosu AB’den ziyade İngiltere için felaket olmayacakmış gibi blöf yaptı.



Küresel güç hevesi



Fakat bırakacağı mirasın en zehirli kısmı, 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması’nı umarsızca yerle yeksan etmesidir. Bu anlaşma, Kuzey İrlanda ile yaşanan 30 yıllık şiddeti sonlandırmıştı. Brexit yanlılarına göre İngiltere AB’nin zincirlerinden kurtulduktan sonra küresel bir güç olacak. Fakat buna rağmen dar görüşlülüklerini sürdürüyor, İrlanda siyasetini bilerek görmezden geliyor, İrlanda sınırında yaşayan milliyetçi nüfusun dikilecek kameralara ve elektronik cihazlara tahammül edeceğini, tarlalarının ortasından sınır geçmesini kabul edeceklerini sanıyorlar. Bu sınırı korumak için polis yollamak zorunda kalacağız ve polisi korumak için asker yollamak zorunda kalacağız. Tekrar askeri bir sınırımız olacak.



Çocuksu bir çözüm önerisi de sınırı olduğu gibi bırakmak, AB’nin kendi denetim sınırları içinde kontrolsüz kalmış bir sınırı umursamayacağını düşünmek. Tabii Brexit yanlılarının savunduğu gibi AB’ye ‘Kaybol!’ diyemez miyiz? Diyemeyiz çünkü İngiltere ihracatının yüzde 47’si AB’ye giderken, AB ihracatının yalnızca yüzde 15’i İngiltere’ye geliyor –yani bu anlamda da bizden daha güçlüler.



İrlanda krizi



Hayırlı Cuma Anlaşması’nın çökmesi Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi’ni pek ürkütmüyor çünkü anlaşmaya zaten karşıydılar ve kamuoyunda ne derlerse desinler, anlaşma varlığını resmen sürdürse de geçerliliğini yitirmesini tercih edeceklerdir. Theresa May bunu ya anlamadı, ya da umursamadı çünkü Cuma günü üçüncü kez reddedilen imkânsız Brexit anlaşmasına körü körüne takılmıştı. Muhafazakâr Brexitçilerin desteğini almak için sonuna kadar uğraştı. Geçen hafta bir araya geldiklerinde söyledikleri, May’in İrlanda’da olup bitenlerden ne anladığını ortaya koyuyor.



İrlanda’nın birleşmesi ihtimali



Basından okuduğumuz kadarıyla, İrlanda’nın birleşmesinden duyduğu endişeyi anlatırken İrlanda’nın eşcinsellik ve kürtaj yasalarını yürürlüğe koymasının Kuzey İrlanda’yı Cumhuriyet ile birleşmeye daha istekli hale getirdiğini söylemişti. Aynı zamanda Sinn Fein partisinin sınır referandumu istediğini, üstelik bunu kazanabileceğini söylemişti. Çünkü İrlanda Cumhuriyeti kürtaj yasağını geçen sene kaldırmıştı ve Kuzey İrlanda’da yasak hala devam ediyordu. Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’ı terk etme kararı alması halinde İskoçya’nın da harekete geçebileceğini, insanların “İngiltere’yi terk etme haklarını kullanmak isteyebileceğini, bu durumda Birleşik Krallık’ın çökeceğini” de söylemişti.



Sinn Fein partisi Kuzey İrlanda’da milliyetçi oyların üçte ikisini alıyor ve Brexit referandumundan beri de sınır referandumu yapılmasını istiyor. İrlanda’nın bütünleşmesi konusunda seçmenlerin kararını değiştirebileceğini söylemekte de haklı. Ancak şunu söylemek gerek, İrlanda’nın birleşme ihtimalini asıl artıran şey, İngiltere’nin AB’yi terk edecek olması çünkü referandumda Kuzey İrlanda’da AB’de kalma yönünde oy kullananların oranı yüzde 56’idi –halbuki bu İngiliz basını tarafından ısrarla görmezden geliniyor.



Sonuç ne olursa olsun…



Daha da önemlisi, birleşik İrlanda fikri artık modern dünyadan kopup Keltlerin alacakaranlık kuşağında kaybolmak anlamına gelmiyor. İrlanda Cumhuriyeti’ne katılmak artık AB’ye katılmak anlamına geliyor. Buradan doğru mesajları çıkarmak çok önemli. Kuzey İrlanda, hemen İrlanda Cumhuriyeti’ne katılacak diye bir şey yok. Kuzey İrlandalı Protestanların büyük bölümü buna hala kati suretle karşı. Hatta birçok Katolik de bunu istemiyor. Birçok Kuzey İrlandalı, İrlanda Cumhuriyeti’nin sağlık hizmetlerinin kötü durumunun bilincinde. İrlanda hükümeti de insanları kutuplaştıracak bir referandum istemiyor. Kuzey İrlanda’daki milliyetçiler ve Birleşik Krallık yanlıları karşılıklı olarak birbirilerinin ‘katılığını’ hafife alıyor. Birleşik Krallık yanlıları bunu geçmişte kendi iktidarlarını dayatmaya çalışarak pratiğe vurdular ve başarısız oldular. Fakat şimdi, referandum yapılsa bile, sonucu ne olursa olsun İrlanda Cumhuriyeti’yle birleşmeden önce çetin bir mücadele yürütecekleri kesin.



May ve Brexit süreci İrlanda sınırı ve ayrılık konularını tekrar gündeme taşımayı başardı. Hayırlı Cuma Anlaşması hemen hemen öldü. İrlanda tarih boyunca İngiltere’nin en kötü karın ağrısı olmuştur ve şimdi tekrar sancı yapmaya başladı. Alman general aptal ve çalışkan liderlerin tehlikeli olduğunu söylemekte haklıymış.

Çeviren: Fatih Kıyman – Independent