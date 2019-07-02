THK’de başkana tepki: Yönetim Kurulu dağıldı

Türk Hava Kurumu’nda (THK) dokuz yönetim kurulu üyesi, Başkan Nogaylaroğlu’nun kararlarına tepki göstererek istifa etti. Yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Türk Hava Kurumu’nda (THK) sular durulmuyor.

Başkan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun tüzüğe aykırı kararlar aldığı ve kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla 9 yönetim kurulu üyesi istifalarını sunarken, yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Bu istifaların ardından devreye giren THK Merkez Denetleme Kurulu, tüzükten aldığı yetkiyle kurumu olağanüstü genel kurula götürme kararı aldı. Genel kurulun 20-21 Temmuz’da yapılması istendi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

24 Haziran’a kadar THK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten ve istifa eden Salim Kaya, süreçle ilgili “Bıçak kemiğe dayandı. başkan THK’nın tüzüğünü hiçe sayıyordu” dedi.

Merkez Denetleme Kurulu’ndan başkanlığa gönderilen yazıda, Olağanüstü Büyük Genel Kurul’a gitme gerekçeleri sıralandı. Bunlar arasında Kapadokya’daki sıcak hava balon işletmeciliği ile ilgili ihmallerin milyonlarca liralık zarar doğmasına neden olduğu da bulunuyor.