24.6 C
Istanbul
02.07.2019
Anasayfa GÜNCEL THK'de başkana tepki: Yönetim Kurulu dağıldı

THK’de başkana tepki: Yönetim Kurulu dağıldı

birgun.net birgun.net

Türk Hava Kurumu’nda (THK) dokuz yönetim kurulu üyesi, Başkan Nogaylaroğlu’nun kararlarına tepki göstererek istifa etti. Yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Türk Hava Kurumu’nda (THK) sular durulmuyor.

Başkan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun tüzüğe aykırı kararlar aldığı ve kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla 9 yönetim kurulu üyesi istifalarını sunarken, yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Bu istifaların ardından devreye giren THK Merkez Denetleme Kurulu, tüzükten aldığı yetkiyle kurumu olağanüstü genel kurula götürme kararı aldı. Genel kurulun 20-21 Temmuz’da yapılması istendi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

24 Haziran’a kadar THK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten ve istifa eden Salim Kaya, süreçle ilgili “Bıçak kemiğe dayandı. başkan THK’nın tüzüğünü hiçe sayıyordu” dedi.

Merkez Denetleme Kurulu’ndan başkanlığa gönderilen yazıda, Olağanüstü Büyük Genel Kurul’a gitme gerekçeleri sıralandı. Bunlar arasında Kapadokya’daki sıcak hava balon işletmeciliği ile ilgili ihmallerin milyonlarca liralık zarar doğmasına neden olduğu da bulunuyor. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,101AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Muric için ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray’dan”

birgun.net -
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, transfer...
Devamını Oku

“Sivas Katliamı’nı gerçekleştirenler ödüllendirildi”

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir'de Alevi kurumları, siyasi partiler ve...
Devamını Oku

Cem TV’nin yayını durduruldu

birgun.net -
Türksat tarafından yayını durdurulan Cem TV'den, "Medyaya uygulanan ayrımcı uygulamalara Cem Medya...
Devamını Oku

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

birgun.net -
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek...
Devamını Oku

ABD ve Rusya’da olağandışı hareketlilik: Putin ve Pence’den acil görüşmeler

birgun.net -
ABD ve Rusya’nın en üst kademelerinde yaşanan hareketlilik merak uyandırdı.
Devamını Oku

İBB’de 2 atama daha yapıldı

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasının ardından üst düzey yönetimde yeni görevlendirmeler yapılmaya...
Devamını Oku

CHP’li meclis üyeleri belediye başkanını protesto etti, meclis toplantısına katılmadı

BİRGÜN İZMİR -
Aliağa Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, oturumun yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmedi. İşten...
Devamını Oku

Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray’da

birgun.net -
Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Devamını Oku

Üsküdar’da çatı yenileme çalışması sırasında yangın

birgun.net -
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında...
Devamını Oku

ABD Senatosu’ndan Haftar güçlerine giden silahlar için soruşturma talebi

birgun.net -
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi