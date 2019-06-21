THY, 23 Haziran seferini gerekçesiz iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Türk Hava Yolları’nın (THY) 23 Haziran günü Hatay’dan İstanbul’a düzenlediği sabah seferini gerekçesiz iptal ettiğini açıkladı. Konuyu Meclis’e taşıyan Şahin, “Bu iptal kararları halkın en temel vatandaşlık hakkının gasp edilmesi anlamına gelmiyor mu?” diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran’da yapılacak seçime günler kala Türk Hava Yollarından uçuş iptali kararı geldi.

23 Haziran sabahı Hatay’dan İstanbul’a yapılacak olan seferi iptal ettiğini yolcularına mesajla bildiren THY’nin bu kararını CHP’li Şahin Meclis’e taşıdı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şahin, “Hatay ilinde tatil yapan aile ziyaretine giden vatandaşlarımız, vatandaşlık görevlerini yapmak ve oylarını kullanmak üzere 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerine göre programlarını yapmış, buna göre Hatay’dan İstanbul’a seçim günü gidişlerini organize etmiştir. Bu yönde Türk Hava Yolları firması tarafından gerçekleştirilecek olan 23 Haziran 2019 tarihli Hatay-İstanbul 04.45 uçuşuna önceden bilet kesen yolculara bugün gerekçesiz olarak iptal kararı bildirilmiş ve bu durumdan dolayı bir sonraki 12.50 uçağında yer olmadığı gerekçesiyle 19.55 uçuşuna aktarılmışlardır. 19.55 uçağına binmek zorunda kalan vatandaşlarımızın açıktır ki oy kullanma şansı bulunmamaktadır. Benzer şekilde İDO tarafından da 21,22, 23 Haziran tarihlerinde yapılacak Yenikapı-Bursa, Bursa Yenikapı seferlerinin bir kısmının ‘yolcu talebi’ olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği iddiaları basına ve kamuoyuna yansımıştır” dedi.

CHP’li Şahin önergesinde şu soruları yöneltti:

Hatay’da olan ve 23 Haziran 2019 seçimleri için önceden biletleme yaparak programını ayarlayan İstanbul seçmeni Türk Hava Yolları tarafından gerekçesiz olarak sabah uçuşunun iptal edilmesi sonucunda mağdur edilmiyor mu? 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerine günler kala Türk Hava Yolları tarafından Hatay’dan İstanbul’a yapılacak uçak seferlerinin gerekçesiz olarak ertelenmesi, İDO seferlerinin bir kısmının iptal edilmesi tesadüf müdür? Bu iptal kararları halkın en temel vatandaşlık hakkının gasp edilmesi anlamına gelmiyor mu?

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin

THY’DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 23 Haziran seçim gününde uçak seferlerinin iptal edildiğine dair habere Twitter üzerinden yanıt verdi.

Üstün açıklamasında, “20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir. Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 21, 2019