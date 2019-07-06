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07.07.2019
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THY ABD yaptırımları altındaki Huawei ile anlaştı

THY, ABD’nin yaptırım uyguladığı Huawei ile işbirliği kararı aldı. THY CEO’su Bilal Ekşi, Huawei’nin güvenilirliğine dair "en ufak bir şüpheleri olmadığını" söyledi.

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Türk Hava Yolları, ABD’nin hedefindeki Çinli telekomünikasyon üreticisi Huawei ile anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli şirketlerin “ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden” ülkelerden telekomünikasyon ürünleri alınmasını engelleyen bir kararname imzalamıştı. Bu kararla beraber Google, Çin merkezli Huawei ile iş birliğini sınırlandırma kararı almıştı.

‘EN UFAK BİR ŞÜPHEMİZ YOK’

THY ile Huawei iş ortaklığında, “yapay zeka, bulut ve büyük veri gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılacağı” belirtildi. Konuyla ilgili THY CEO’su Bilal Ekşi, “İstanbul Havaalanı projesinin tüm ağ bağlantılarını kuran Huawei ile iş ortaklığı içerisinde olmanın memnuniyet verici olduğunu” söyledi.

Airporthaber’in haberine göre, THY CEO’su Ekşi, “Ekibim bana sürekli iyi haberler getiriyor. Huawei’ye yeni havaalanının dönüşümde ve geliştirilmesindeki yoğun çalışmaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Huawei’nin oldukça güvenilir bir havacılık yönetim sistemi kurduğuna inanıyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok” dedi.

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