22.9 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa GÜNCEL THY, Sudan seferlerini iptal etti

THY, Sudan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Sudan'ın başkenti Hartum'dan İstanbul'a yapılan seferini iptal etti.

birgun.net birgun.net

Sudan’ın başkenti Hartum’da yaşanan olayların ardından THY, Sudan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Sudan Doktorlar Komitesi, Sudan’ın başkentinde eylemcilere yapılan silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 60’a ulaştığını açıklamış, ‘oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve bunun yanı sıra Nil Nehri’ne atılan cesetler olduğunu biliyoruz’ ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan’daki gelişmelerin ardından THY Sudan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada,  4 Haziran Salı günü saat 20.25’te planlanan TK 0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile 5 Haziran Çarşamba günü saat 00.30’da yapılması planlanan TK 0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşunun iptal edildiği dile getirildi. 

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden bazı hava yolu şirketleri de Sudan seferlerini iptal etmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,442AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Anadolu Efes finalde

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı deplasmanda 78-72 yenerek seride 3-0...
Devamını Oku

Diyarbakır Katliamı sonrasında yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

birgun.net -
Diyarbakır’da, HDP’nin 5 Haziran 2015 günü yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400...
Devamını Oku

KESK İzmir: İntihar ve ölümlerin sorumlusu AKP iktidarıdır

BİRGÜN İZMİR -
Berkay Sağolİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu...
Devamını Oku

Everest’te yapılan temizlik çalışmasında 4 cansız dağcı bulundu

birgun.net -
Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanırken, çalışmalar sırasında 4...
Devamını Oku

Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi

birgun.net -
Sudan'daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, ordunun başkent Hartum'daki demokrasi yanlısı...
Devamını Oku

Kadıköy’de Hitler kostümüyle gezen kişiye yurttaşlardan tepki

HABER MERKEZİ -
Kadıköy'de Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kişiye halk tepki...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı

birgun.net -
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan...
Devamını Oku

ABD, Küba’ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

birgun.net -
Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren...
Devamını Oku

AKP’li Eroğlu: CHP’nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul...
Devamını Oku

Renan Koen’den Madrid’de piyano resitali

birgun.net -
Piyanist Renan Koen, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde düzenlenen bir etkinlikte İspanya'nın başkenti...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi