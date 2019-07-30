THY uçağı kuş sürüsüne daldı: Uçak seferden çekildi

Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Uçağın gövdesi hasar aldı.

Airport Haber’de yer alan habere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak talihsiz bir kaza yaşadı. İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.

Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, Kuzey Ormanları üzerinde yapılan havalimanının dünyanın en önemli kuş yollarından birinin ortasında konumlandığını, bu sebeple yılda en az iki-üç büyük uçak kazası yaşanabileceğini belirtiyor.