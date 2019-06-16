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16.06.2019
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THY uçağında panik olan yolcu kokpite saldırdı

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Türk Hava Yolları’nın Cumartesi geceki İstanbul-Hartum seferini yapan Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağında Sudanlı bir yolcu olay çıkardı. Uçak kalkıştan 2,5 saat sonra İstanbul’a dönerek iniş yaptı.

AFP’nin haberine göre Business class’ta oturan Sudanlı bir yolcu kalkıştan kısa süre sonra nefes alamadığını söyleyerek bağırmaya başladı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Yolcu eliyle baş üstündeki oksijen maskesinin olduğu kapağı kırdı. Maskeyi kendine çekerek nefes almaya çalıştı.

Kabin ekipleri tüple oksijen vererek yolcuya yardımcı oldular. Kendini sağlıklı hissettiğini belirten yolcu koltuğunda uçarak yolculuğa devam etti.

Bir süre daha koltuğunda oturan Sudanlı yolcu tekrar nefes alamadığını söyledi ve önce cama vurdu. Camın önündeki plastik kaplamayı kırdı. Sonrasında elindeki tüple birlikte kokpite doğru koşmaya başladı. Kabin ekibi hemen yolcuya kilitli olan kokpit kapısının önünde müdahale etti.

PLASTİK KELEPÇE TAKILDI

Yolcu kabin memurları tarafından etkisiz hale getirildi. Yolcuya plastik kelepçe takıldı. Durumun kokpite bildirilmesi üzerine pilotlar anons yaptı. Türkiye’ye geri döneceklerini söyledi.

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Kalkıştan yaklaşık iki buçuk saat sonra uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Yolcu polise teslim edildi.

Fotoğraflar uçakta bulunan Associated Press fotoğrafçısı Hussein Malla tarafından çekildi. Olayla ilgili olarak havalimanı polisi soruşturma başlattı.

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