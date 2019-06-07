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07.06.2019
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THY’de skandallar bitmiyor: ‘Yürümesin’ diye talimatlar vermiş

THY Genel Başkanı Aycı ve eşi için yapılan törenden sonra THY Basın Müşaviri’nin, eşi pasaport kontrolüne yürümesin diye uçağın kontrol noktasına yakın bir yere park edilmesi talimatı verdiği iddia edildi

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün eşiyle birlikte Atatürk Havalimanı’ndan yapacağı seyahat için uçakların pasaport kontrolüne yakın bir noktaya park edilmesi talimatı verdirdiği öne sürüldü.

Airport Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kıdık’ın paylaştığı 2017 yılına ait e-maillere göre, uçakların pasaport kontrolüne yakın kapılardan birine park edilmesi talimatının THY Basın Müşavirliği Büro Şefi tarafından verildiği görülüyor. Üstün, son günlerde 40 kayyum şirketindeki yönetim kurulu üyeliği göreviyle gündeme gelmişti. Kıdık’ın aktarımına göre, Üstün’ün 2017’de eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı’ndan Londra’ya yapacağı seyahat için uçakların pasaport kontrolüne yakın olan 215, 216 ya da 217 numaralı kapılardan birine park edilmesi istendi. Kıdık, talimata ilişkin verileri “THY Basın Müşaviri Yahya Üstün eşi yürümesin diye uçakların pasaport kontrolüne yakın yere park edilmesi talimatını işte böyle veriyor” şeklinde paylaştı.

KÖTÜ YÖNETENLER DERS ÇIKARTSIN

Ayrıca Kıdık’ın paylaşımında, THY’nin uçuş işleri yetkililerine ‘business’ yolcu ikramı, uçakların temizliği, bagaj takibi ve uçak içi eğlendirici ürünler gibi konularda dikkat edilmesi talimatı verildiği de görüldü. Kıdık, “THY’mizin zarar görmemesi adına başkaca belge, bilgi yayınlamak istemiyorum. Umarım kötü yönetenler ders çıkartır” dedi.

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Talimat sosyal medyada tepki çekerken, bir kullanıcı 2018 yılında borsaya 4 milyar 45 milyon lira kâr; Maliye’ye 7.8 milyar zarar açıklayan THY için, “Oyuncak etmişler koca şirketi. Milyar dolar zarar açıklarken şu e-mailler ile zaman harcamak bile yeteri kadar utanç verici” yorumunda bulundu.

40 şirkettin yönetim kurulunda kayyum olarak görev yaptığı belirtilen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise yaptığı açıklamada, “Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir” dedi.

THY’DEN ‘KIRMIZI HALI’ AÇIKLAMASI

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı’nı gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve beraberindekiler için kırmızı halı serildiğine ilişkin gündeme gelen videolara dair THY’den açıklama geldi: “Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır.”

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