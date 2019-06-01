23.4 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa GÜNCEL THY'den '23 Haziran' düzenlemesi

THY’den ’23 Haziran’ düzenlemesi

birgun.net birgun.net

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran’da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, söz konusu seçiminin yenilenmesi üzerine, İstanbul’da oy kullanacak yolcular için bazı düzenlemeler bulunduğunu anımsatıldı.

Açıklamada, 26 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran’ı kapsayan tarihlerde, İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların 8 Haziran’a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade yapılacağı aktarılan açıklamada, “Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir” ifadelerini yer verildi.

İlginizi çekebilir:  Beşiktaş'ta 35 seçim kurulu üyesinin görevi kaldırıldı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,301AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

THY’den ’23 Haziran’ düzenlemesi

birgun.net -
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi...
Devamını Oku

Sayıştay’dan AKP’li Çorum Belediyesi’ne: Borç limitini aştın

birgun.net -
Sayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir...
Devamını Oku

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 19.27 arttı

birgun.net -
İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan...
Devamını Oku

Trump 2020 seçimleri için adaylığını açıklayacak

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için 2. dönem başkan adaylığını 18 Haziran'da...
Devamını Oku

Rizespor Başkanı’ndan ‘Vedat Muric’ açıklaması: Resmi teklif gelmedi

birgun.net -
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muric...
Devamını Oku

Ahmet Hakan’dan Cem Küçük’e: Aşağılık tetikçi

birgun.net -
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "İmamoğlu'na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını...
Devamını Oku

Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

birgun.net -
BERKAY SAĞOLEğitim Sen Bergama Şubesi, çocuk istismarına...
Devamını Oku

ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

birgun.net -
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını...
Devamını Oku

LGS’nin ikinci oturumu başladı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS)...
Devamını Oku

Almanya’da yalnızlık hissi yaşayanların sayısı artıyor

birgun.net -
Almanya’da yalnızlık hissi çekenlerin sayısı artıyor. 2011-2017 yılları arasında yalnızlıktan şikayetçi olanların...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi