22.03.2019
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THY’den ‘satılıyor’ haberlerine açıklama

birgun.net birgun.net

Türk Hava Yolları (THY), “Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu’na ait yüzde 49’luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır,” açıklamasında bulundu.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan duyuruda, “Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu’na ait yüzde 49’luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

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İsviçreli pilot ve havacılık uzmanı Harry Theocharous, Twitter hesabında THY’nin yüzde 49’unun Katar’a satıldığını ileri sürmüştü. Theocharous, Katar Havayolları Tepe Yöneticisi (CEO) Akbar El Bekir’in THY hisselerinin yüzde 49’unu aldığına dair bir duyuru yayınlayıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bir açıklama beklediğini ifade etti.

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