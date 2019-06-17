TİBAŞ Parkı’nda keşif yapıldı: ‘Cemaat yurdu değil, park istiyoruz’

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin alana ‘kültür merkezi’ yapılacağını söylediği ancak Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz olarak verdiği Acıbadem TİBAŞ Parkı’nda bugün mahkeme heyeti keşif yaptı.

Keşif sırasında heyetten bir hâkim yurttaşları kast ederek, “Alandan çıkmazlarsa keşif yapmam, alandan uzaklaşsınlar” dedi. Bunun üzerine yurttaşlar, parkın önünde beklemek zorunda kaldı. Bu esnada yurttaşlar heyete yönelik, “Cemaat yurdu değil, park istiyoruz” diyerek pankart açtı ve tepkilerini gösterdi.

Yurttaşlar, “Ön caddeden parka giriş yolu bile yok, sizin inceleyeceğiniz projede yol gözükse bile gerçekte alan inşaat dolu” ifadeleriyle tepkilerini sürdürdü. Yurttaşlar inşaata yönelik şu bilgileri paylaştı:

“İmar planına göre arsanın 0/025’i olan 481 m2 bina yapılması gerekirken, yeni alınan ruhsata göre 1260 m2 olarak projelendirilmiştir. İnşaat planına göre, bina yüksekliği 12 metre olması gerekirken 20 metrenin üzerinedir. Parka 5 metre çekilmesi gerekir, kuralına dahi uyulmayarak parka sıfır inşaat yapılmıştır.”

Yurttaşlar parklarını alıncaya kadar kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.