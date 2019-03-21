21.03.2019
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Ticaret Bakanı: Market markalarına sınırlama geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) düzenlenen “esnaf buluşması” programında konuştu.

Perakende Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Pekcan, “Perakende Yasası ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız. Sizleri, el ele vererek ülke ekonomimizi daha güzele, refah düzeyimizi daha da artıracak tedbirleri beraber alarak, hepinizi ihracatçı olmaya davet ediyorum” dedi.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, market markalı ürünlere sınırlama getirilmek istenmesine anlam veremediklerini belirterek, “Böyle bir düzenleme hayata geçerse enflasyon hızla yükselişe geçer. Geçen sene enflasyondaki artış karşısında market markalı ürünler (Private Label) adeta tüketicinin can simidi oldu” dedi.

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