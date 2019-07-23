Tim Duncan yeniden Spurs’te

NBA takımlarından San Antonio Spurs’in efsane oyuncusu Tim Duncan, Asistan Koç olarak tekrar Spurs’e geri döndü.

San Antonio Spurs resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Tim Duncan’ın asistan koç olarak teknik kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Spurs koçu Gregg Popovich, yaptığı açıklamada, “19 yıl boyunca ben ona asistanlık yaptım, şimdi ise onun sırası” ifadesini kullandı.

2015-2016 sezonunun sonunda parkelere veda eden yıldız oyuncunun 21 numaralı forması 5 şampiyonluk yaşadığı San Antonio Spurs tarafından emekli edilmişti.