TİM, Erdoğan’ın ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Erdoğan’ın Ağustos ayındaki dolar artışına ilişkin söylediği ‘dış güçler’ senaryosuna film çekti.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 85 bine yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 26. Olağan Genel Kurulu için bir video paylaştı.

Beş dakikalık videoda ekonomik verilerin yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce defalarca konuşmalarında yer verdiği ‘kur silahı’ ifadeleri ve farklı konuşmaları yer aldı.

Videonun en dikkat çeken kısmı ise başındaki bölümler oldu.

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Doların 7 lirayı aştığı 13 Ağustos 2018 tarihine atıfla Londra’nın görüntüleriyle başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin tanıtım filminde “Türkiye uluslararası alanda gittikçe daha da güçleniyor. Acilen Türkiye ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

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Tanıtım filminde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden de bahsedilirken, bol bol Erdoğan görüntülerine yer verildi.