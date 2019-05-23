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23.05.2019
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Times: İngiltere Başbakanı Theresa May yarın istifa etmeye hazırlanıyor

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The Times’ın haberine göre İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması sürecinde (Brexit) yeni bir anlaşmayı parlamentoda oylamaya sunmaya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamentoya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

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Times gazetesi Başbakan May’in, kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması sebebiyle yarın istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı.

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