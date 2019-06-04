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05.06.2019
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Tinder: Rusya gerektiğinde kullanıcı bilgilerini paylaşmamızı istedi

birgun.net birgun.net

Rusya’da yetkililer, çöpçatanlık uygulaması Tinder’a, istendiği takdirde ülkedeki kullanıcılarının mesajlarını ve fotoğraflarını verme taleplerine uyması gerektiğini söyledi.

BBC’nin haberine göre yeni uygulamaya giren yasalar uyarınca, 175 şirkete ellerindeki verileri 6 ay boyunca Rus sunucularında tutma zorunluluğu getirildi.

Bu talebi reddeden şirketler, mesajlaşma uygulaması Telegram gibi Rusya’da engellenme riskiyle karşı karşıya kalacak.

ABD merkezli Match Group’a ait Tinder’dan yapılan açıklamada, “talebe uyacak şirketler” arasına girmek için kayıt yapıldığı belirtildi.

Ancak şirket “bu sisteme kaydolmanın Rus kurumlarıyla herhangi bir kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması anlamına gelmediği ve Rus hükümetine herhangi bir veri iletilmediği” konusunda ısrar ediyor.

Tinder henüz Rus makamlarına herhangi bir veri iletmemiş olsa da, gelecekteki taleplere nasıl yanıt vereceği konusunda net bir açıklama yapmadı.

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Hangi uygulamalar engellendi?

Telegram geçen yıl Rus makamlarına kullanıcılarının mesajlarını vermeyi reddettiğinde, ülkede engellenmişti.

Rus kullanıcılar, Telegram’a erişmek için VPN ayarlarını değiştirmek zorunda.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, engelin anayasaya aykırı olduğunu savunmuş ama FSB uygulamanın St Peterburg’da metroya düzenlenen saldırıda, zanlılardan biri tarafından kullanıldığını kaydetmişti.

Linkedln de 2016’da yasaya uymadığı için engellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay, Rus makamlarının ülkenin internetini dünyanın geri kalanından koparabilmesini öngören “egemen internet” tasarısını imzalamış ve tasarı yasalaşmıştı.

Yasa, Rusya’daki kullanıcılara hizmet veren herhangi bir internet sitesi ya da uygulamanın, istenmesi halinde iç güvenlik servisi FSB gibi güvenlik kurumlarına veri iletmesini öngörüyor.

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