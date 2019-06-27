Tiyatro emekçileri işlerini geri istiyor

Diren Kur

Belediye-İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nde 9 tiyatro emekçisinin işten çıkarılmasını kınadı. Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Erol Özdemir, “Bakırköy Belediyesi’nde demokrasi, hak, hukuk, adalet ve emekten yana olduğunu ifade eden bir belediye yönetimi iktidarda; ancak uygulamaları söylemleriyle çelişiyor” dedi.

Tiyatro Müdürlüğü’nde çalışan 4’ü oyuncu, 5’i idari personel olmak üzere 9 üyelerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Özdemir, “İşten atılan üyelerimizle ilgili işten atmayı gerektirecek bir suçları var ise neden toplu iş sözleşmesinin ‘Disiplin Kurulu’ maddesi işletilmedi? Suçları yok ise neden işten atıldılar?” diye sordu.

MAAŞLAR DA DÜZENSİZ

Belediyede maaşların 5-6 gün geciktirildiğini ve üyelerinin sosyal haklarının zamanında ödenmediğini de söyleyen Özdemir, ayrıca hiçbir yasal altyapısı olmadığı halde Tiyatro Müdürlüğü kadrosunda bulunan üyelerinin her yıl mayıs ayında işten çıkarılıp tekrar işe alınmış gibi gösterildiğini kaydetti. Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “İşçilerin ücretlerinin zamanında ve düzenli ödenmesini, Tiyatro Müdürlüğü’nde işten atılan üyelerimizin işe başlatılmasını, çalışanların sosyal haklarının zamanında ödenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK

İşten çıkarılan tiyatro oyuncularından Ayla Kaymak ise BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “9 senedir çalışıyorum. Bize neden işten çıkarıldığımız bildirilmedi. Verilen her görevi bugüne kadar usulüne uygun şekilde yerine getirdik. Bu konuda herhangi bir eksiğimiz, yanlışımız olsaydı özlük dosyamızda uyarılar, cezalar olurdu” diye konuştu. Senelerce emek verdikleri kurumdan gerekçesiz atılmayı kabul etmediklerini dile getiren Kaymak, “Yasal süreç başlattık. Biz halen yapılan usulsüzlüğün düzeltileceği umudunu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.