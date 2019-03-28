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28.03.2019
Anasayfa YAŞAM Tiyatro insanı iyileştirir

Tiyatro insanı iyileştirir

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AHSEN DEMİRCİOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin hastalarla birlikte hazırladığı ‘Mutlu Olmak İstiyor Musun ?’ adlı oyun, seyircisiyle buluşuyor.

Oyun hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Uzmanı Arda Tomba, oyunların, hastaların tedavi süreçlerine yardımcı olduğunu aktarıyor. 7 yıldır hastalarla tiyatro sahnelediklerini ifade eden Tomba, asıl amaçlarının rehabilitasyon çalışması olduğunu kaydediyor.

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Tomba, ‘tiyatro insanı iyileştirir’ diyerek konuşmasını şu şekilde sonlandırıyor: “İlaç tedavisinin yanında hastayı iyileştirici, evden dışarı çıkmalarını sağlayan ve üretim halinde olmalarını destekleyen bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Biz burada psikodrama tekniklerini de kullanıyoruz. Çok da faydasını gördük.”

‘Mutlu Olmak İstiyor Musun ?’ adlı oyun, bugün saat 12’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde oynanacak.

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