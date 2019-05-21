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22.05.2019
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TMMOB: Akkuyu’daki çatlağın üzerinin kapanmasına izin vermeyeceğiz

Akkuyu Nükleer Santral’in temelinde iki kez çatlama meydana geldiği haberlerinin Rus Şirketi ROSATOM tarafından yalanlanmasına itiraz eden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, “Çatlak oluşması konusunun üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz” dedi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralı’nın 1200 MW gücündeki birinci reaktörünün temel yapısı betonunda iki kez çatlamalar meydana geldiği, oluşan çatlakların inşaatı denetlemekle yükümlü olan TAEK tarafından tespit edildi. Akkuyu Nükleer AŞ çatlakları kabul ederken, projeyi yürüten Rus Şirketi ROSATOM çatlaklar oluştuğuna dair haberleri yalanladı.

Projeyi yürüten Rus Şirketi ROSATOM’un “yalanlama” açıklaması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Bu konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Koramaz, şunları kaydetti:

“Akkuyu Nükleer Santralı kamu güvenliği açısından çok önemli bir tesistir. Bir kaza olması durumunda telafisi olanaksız büyük felaketlere neden olacağı bilinen bir gerçektir. Akkuyu da bir nükleer santrali kurulmasının gereksiz olduğu kamuoyunun büyük bir çoğunluğu tarafından yaklaşık 50 yıldır ısrarla dile getirilmektedir. Bu karşı çıkışa rağmen yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Santralında temel çatlağı gibi ileride büyük yıkımlara neden olabilecek teknik hataların yapılmış olması kabul edilemez. Çatlakların TAEK tarafından tespit edildi, dolayısıyla yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade etmez. Bir felakete neden olunmaması için Akkuyu Nükleer Santrali yapım çalışmalarının durdurulması gerekmektedir. Sonucu büyük bir felaket olabilecek böyle bir konuda TAEK’in kamuoyuna doğru bilgi vermesi zorunludur.”

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