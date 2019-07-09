TMMOB çevre raporu için Aydın’da

TMMOB heyeti 9, 10 Temmuz 2019 tarihlerinde, Aydın ilinde jeotermal enerji santrallerinin çevreye etkilerini yerinde inceleyerek bir rapor oluşturmak üzere ziyaretlerde bulundu.

Heyet öncelikle TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu ile durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından “Büyük Menderes İnisiyatifi” tarafından düzenlenen Menderes Yok Olmasın başlıklı sergiyi ziyaret eden heyet, MMO Aydın temsilciliğinde demokratik kitle örgütleri ile bilgi alış verişinde bulundu.

TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi Suiçmez ve Ali Burak Yener, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca, TMMOB Aydın İKK sekreteri Necdet Evlimoğlu ve Aydın İKK bileşenlerinden oluşan heyet görüşmelerin ardından Pamukören ve Savcılılı köylerinde teknik inceleme gerçekleştirdi, köylülerden bilgi aldı.

Ardından bir yılı aşkın süredir jeotermal santral yapımına direnen Kızılcaköy’e Dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Burada doğa ve yaşam mücadelesinin süreci ve yöntemlerine ilişkin köylüler ile fikir alışverişinde bulunan Heyet, teknik incelemelerini tamamladıktan sonra bilimsel ve teknik bir rapor hazırlayacaklarını ve Kızılcaköy direnişine destek verdiklerini ve desteği büyüteceklerini ifade etti.