TMMOB: Çorlu Tren Kazası’nda sorumluların hak ettikleri biçimde cezalandırılmasını istiyoruz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çorlu Tren Katliamı’nın birinci yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, “Çorlu Tren Kazası’nı birinci yılında kaybettiklerimizi anıyor, sorumluların hak ettikleri biçimde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yayımlanan açıklama metninde, geçen gün görülen davadaki hukuksuzluklara da dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu sürecin travmatik bir boyuta ulaşmaması için derhal adil ve hızlı bir yargılama süreci işletilerek, zedelenen adalet duygusu tesis edilmelidir. TMMOB olarak yargılama sürecinin her aşamasında ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklama şu şekilde:

“25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı Çorlu Tren Kazasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizdeki tazeliğini koruyor. Hepsini özlemle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz.

Aradan geçen bir yılda yaşanan gelişmeler, ne yazık ki, kazanın nedenlerinin aydınlatılması ve sorumlularının yargılanması konusundaki beklenti ve umutlarımızı kırmıştır. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, üst düzey yetkili ve bürokratlar dosya dışında bırakılmış, kazayı araştırmak için oluşturulan bilirkişi heyetindeki bazı isimlerin kazadan sorumlu şirketle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Kazanın örtbas edilmesine karşı mücadele veren acılı ailelerin talepleri siyasal iktidar ve adli makamlar tarafından göz ardı edilmiştir. Ailelerin geçtiğimiz ay içerisinde Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istediği basın açıklaması polis şiddetiyle bastırılmıştır.

Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu’da görülen ilk duruşmada ise önce emniyet güçleri kayıp yakınlarını duruşma salonuna almak istememiş, ardından da davayı gören mahkeme heyeti davadan çekilerek yargılamanın başlamasına engel olmuştur.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ailelerin acısını büyüttüğü gibi, toplumsal vicdanımızda da büyük yaralar açmıştır. Bu sürecin travmatik bir boyuta ulaşmaması için derhal adil ve hızlı bir yargılama süreci işletilerek, zedelenen adalet duygusu tesis edilmelidir. TMMOB olarak yargılama sürecinin her aşamasında ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.

8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da yaşanan tren kazası sonrasında TMMOB ve bağlı odalarımız tarafından yapılan incelemelerde, tren yolu alt yapısının bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının teknik gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmediği ve hattın gerektiği gibi denetlenmediği tespit edilmiştir. Bu tespit ve eksikliklerin Çorlu’da yaşanan kazaya özgü olmadığı da bilinen bir gerçektir.

Son yıllarda alelacele yapılarak hizmete açılan projelerde yaşanan kazaların sıklığı dikkat çekicidir. Bunun nedeni bu projelerin toplumun ihtiyaçları ve bilimin gereklilikleri yerine siyasal iktidarın ihtiyaçları ve sermayenin dayatmaları doğrultusunda yapılıyor olmasıdır. Yandaşlara rant sağlamak, üretim maliyetini düşürmek ve kamusal hizmetleri birer seçim propagandasına dönüştürmek adına yapılan her proje, insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Özelleştirme ve ticarileştirme politikalarına paralel olarak kamu istihdamının azaltılması ve harcamalarında yapılan kesintiler, kamusal hizmetlerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

Kamu eliyle yapılan tüm projelerin, verilen tüm hizmetlerin birinci önceliği kamu yararı ve güvenliği olmalıdır. Bunun için de kamusal projelerin ve hizmetlerin her aşamasında bilimin gereklerine uygun davranılmalı ve mühendislik hizmeti eksiksiz biçimde alınmalıdır.

Çorlu Tren Kazasından 5 ay sonra yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Kazası, yaşadığımız felaketlerden ve yaptığımız uyarılardan ders alınmadığının en açık göstergesidir. Yeni acılar yaşanmaması için bu kazalarda kusuru bulunan tüm sorumlular hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır. Demiryolu ağımızın güvenli hale getirilmesi için bilimsel ilkeler ışığında bakım, onarım ve denetim için gerekli tüm teçhizat ve personel eksiksiz biçimde sağlanmalıdır.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamusal sorumlulukla bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”