TMMOB’den mühendislerin diploma kiralamalarına karşı kampanya

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, internette yayınlanan ve son günlerde sayısı giderek artan “kiralık diploma” ilanları ile ilgili açıklama yayınladı. Bu açıklamanın, diploma kiralanmasına karşı yürütülecek kampanyanın başlangıcı olduğu belirtildi.

Diploma kiralamanın bir sektöre dönüştüğünün ifade edildiği açıklamada, “Mühendisliğin bilim, akıl ve mesleki birikim ile kamu yararını gözeterek yapılan bir meslek olduğunu unutmamalı ve diplomalar kiralanmamalıdır” denildi.

Mühendislik alanındaki işsizlik sorununa da değinilen açıklamada; mühendislerin çoğunun istihdam sorunları yaşadığı, iş bulabilmiş mühendislerin işini kaybetme endişesiyle olumsuz çalışma koşullarına razı geldiği vurgulandı.

“Sektör haline geldi”

Yasal olmamasına rağmen internette çok sayıda diploma kiralama ilanlarının yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Neredeyse bir sektör haline gelen bu uygulama ile iş yeri sahipleri çalıştırmak zorunda olduğu uzmanlara yüksek maaş ve sigorta primi ödemeden maliyetini düşürüyor. Firmaların yaptığı işlerde isteyerek ya da istemeyerek gerçekleştirilen bir takım hatalar olabilir. Bu hatalar denetim sırasında fark edildiğinde sorumlu olacak ilk kişi bu işin yönetmelik ve kanunlara uygun yapıldığına dair imza atan kişidir, yani mühendistir, üyelerimizdir! Yapılan hatanın büyüklüğü, çeşidi, maliyeti, düzeltilebilirliği, can ve mal kaybına yol açıp açmadığı ise alınacak cezanın süresini belirliyor”.

“MESLEKTEN MEN EDİLİYORLAR”

Diplomasını kiraya veren kişilerin tespit edilmesi durumunda Oda tarafından meslekten men cezası verildiğinin altı çizildi ve şu çağrı ile son buldu: “TMMOB ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan SGK protokolünün tek taraflı feshinin iptali başta olmak üzere üyelerimizi düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm eden uygulamalara son verilmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır”.