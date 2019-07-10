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10.07.2019
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TMMOB eski yöneticisi Murat Gökdemir yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Eski TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Murat Gökdemir (69) yaşamını yitirdi.

Yakalandığı hastalık sonucu tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitiren Gökdemir için yarın saat 16.00’da Kartal Cemevi’nde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Gökdemir’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan’a gönderilecek. Erzincan Molla Köy Cemevi’nde yapılacak törenden sonra Gökdemir,  merkeze bağlı Kılıçkaya köyünde Cuma günü toprağa verilecek. 

MURAT GÖKDEMİR KİMDİR?

1950 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Murat Gökdemir, Erzurum Yapı Enstitüsü’ndeki eğitimini tamamlayarak 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 12’nci Bölge Müdürlüğü’ne yapım kontrol mühendisi olarak atandı. Yapı İşleri’ne bağlı çeşitli birimlerde görev yaptı.Murat Gökdemir, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı olarak görevini yürütürken 2000 yılında emekli oldu.

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