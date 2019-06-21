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21.06.2019
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TMMOB: Hasankeyf kurtarılmalıdır

birgun.net birgun.net

Ilısu Barajı’na su tutulmaya başlanacağına ilişkin haberlerin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açıklama yaptı.

Koramaz açıklamasında, “Barajın devreye girmesi ile 250’ye yakın höyük, 5 binden fazla mağara, tarihi camiler, minareler, kilise kalıntıları, sahabe kabirleri, türbeler, tarihi köprüler gibi eşsiz değerler ile henüz bilimsel kazıları yapılmamış çok sayıda arkeolojik alan ve tarım toprakları sular altında kalacak” dedi.

Ilısu Barajı’nın Türkiye’nin enerji kurulu gücüne katkısının yaklaşık yüzde 1.4 oranında olacağına değinen Koramaz, “Elektrik üretiminde mevcut kurulu gücümüzün ihtiyacı fazlasıyla karşıladığı bilinmekteyken, daha fazla elektrik üretmek için binlerce yıllık tarihi ve çevreyi katledecek bir santralin devreye sokulmak istenmesi tamamen akıl dışıdır” ifadelerini kaydetti. 12 bin yıllık Hasankeyf’in bütün itirazlara rağmen yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Koramaz, sözlerini şöyle sonlandırdı: Bu yıkıma son verilmesi için son ana kadar mücadeleye devam etme kararlılığında olduğumuzu hatırlatarak, tüm duyarlı çevreleri Hasankeyf’i sahiplenmeye davet ediyoruz.

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