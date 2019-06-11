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11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL TMMOB Kadın Yerel Kurultayları devam ediyor

TMMOB Kadın Yerel Kurultayları devam ediyor

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Kasım ayında düzenlenecek Kadın Kurultayı öncesi yerellerde İl Koordinasyon Kurulları aracılığıyla kurultaylar gerçekleştiriliyor. Eskişehir, Mardin, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Van ve İstanbul Kadın Yerel Kurultay tarihleri belirlendi.

Yerel kurultaylar, kadın üyelerin tanışma, dayanışma ve TMMOB organları içinde örgütlülüğün güçlenmesi açısından da önemli bir yer tutuyor.

Yerel kurultaylarda verilen önergeler ve kararlar Kasım ayında Ankara‘da gerçekleştirilecek TMMOB Kadın Kurultayı‘na taşınacak.

Zonguldak Yerel Kadın Kurultayı 28 Nisan, Adana Yerel Kadın Kurultayı 18 Mayıs, İskenderun Yerel Kadın Kurultayı 25 Mayıs, İzmir Yerel Kadın Kurultayı 26 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Kalan yerel kurultay tarihleri şöyle:

ESKİŞEHİR 15 Haziran 2019  
MARDİN 15 Haziran 2019  
TRABZON 15 Haziran 2019  
DİYARBAKIR 16 Haziran 2019
BURSA 22 Haziran 2019
KOCAELİ 23 Haziran 2019  
VAN 29-30 Haziran 2019  
İSTANBUL 30 Haziran 2019

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